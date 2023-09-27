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لبنان

إطلاق نار على محلات تجارية في الميناء

Lebanon 24
27-09-2023 | 01:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام شخصين على متن دراجة نارية بإطلاق النار باتّجاه محلات تجارية في سوق الخضار في الميناء، وفرا بعدها إلى جهة مجهولة.
 
 
 
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الميناء

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