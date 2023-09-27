27
o
بيروت
29
o
طرابلس
31
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
17
o
بشري
28
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
"إتصالات محدودة" لحزب الله في ملف النازحين
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
27-09-2023
|
01:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
في ظل استمرار تدفق النازحين السوريين الى لبنان، والازمات الكبرى التي يمهد لها هذا النزوح، يتواصل "حزب الله" مند اسابيع مع القيادة السورية لبحث الخيارات الممكنة للحد من هذه الازمة.
وتقول مصادر مطلعة ان التواصل لا يزال محدوداً، ولم يوصل الى اي نتيجة عملية في ظل عدم إمكانية الحزب من الوصول إلى حلول شاملة تطال الحدود اللبنانية-السورية بشكل كامل.
Advertisement
وترى المصادر أن الحلول صعبة للغاية ولا يمكن ايقاف النزوح وضبط الحدود الا بتعاون مباشر بين الجيشين اللبناني والسوري، وتوفير امكانات عددية ومادية في الجانب اللبناني لا يبدو انها متوافرة حاليا.
المصدر: لبنان 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
Lebanon 24
تسريب صورة من "كريستال" تكشف نهاية المسلسل.. هل ستختلف عن النسخة التركية؟
03:32 | 2023-09-26
26/09/2023 03:32:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
Lebanon 24
حادث سير مروع يودي بحياة الشابة مي (صورة)
07:54 | 2023-09-26
26/09/2023 07:54:45
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
Lebanon 24
توقيف رجل أعمال معروف... ما السبب؟
16:12 | 2023-09-26
26/09/2023 04:12:33
Lebanon 24
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
Lebanon 24
"تسريب" فيديو لملكة جمال لبنان السابقة... ظهرت وهي تُقبّل حبيبها في منتجع سياحي على البحر
13:49 | 2023-09-26
26/09/2023 01:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
Lebanon 24
أعماله لا تُحصى في السينما والتلفزيون... وفاة ممثل معروف جدّاً داخل المستشفى
11:36 | 2023-09-26
26/09/2023 11:36:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
خاص "لبنان 24"
أيضاً في لبنان
02:45 | 2023-09-27
خطوة مطلوبة عند حواجز الجيش.. ما هي؟
02:30 | 2023-09-27
"أسلاك الكهرباء" قنابل موقوتة داخل منازلكم فاحذروها!
03:15 | 2023-09-27
هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن السعودية
03:00 | 2023-09-27
أبعد من الحوار معه.. "حزب الله" لباسيل: خياراتنا مفتوحة!
02:45 | 2023-09-27
اللقاءات مع قائد الجيش ليست سياسية.. وفيق صفا: أين الجيش الذي يحمينا؟
02:37 | 2023-09-27
ليل أمس.. العدو الاسرائيلي أطلق قنبلة مضيئة مقابل بلدتي رميش ويارون
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
27/09/2023 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
27/09/2023 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
27/09/2023 10:15:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24