"إتصالات محدودة" لحزب الله في ملف النازحين

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في ظل استمرار تدفق النازحين السوريين الى لبنان، والازمات الكبرى التي يمهد لها هذا النزوح، يتواصل "حزب الله" مند اسابيع مع القيادة السورية لبحث الخيارات الممكنة للحد من هذه الازمة.وتقول مصادر مطلعة ان التواصل لا يزال محدوداً، ولم يوصل الى اي نتيجة عملية في ظل عدم إمكانية الحزب من الوصول إلى حلول شاملة تطال الحدود اللبنانية-السورية بشكل كامل.وترى المصادر أن الحلول صعبة للغاية ولا يمكن ايقاف النزوح وضبط الحدود الا بتعاون مباشر بين الجيشين اللبناني والسوري، وتوفير امكانات عددية ومادية في الجانب اللبناني لا يبدو انها متوافرة حاليا.