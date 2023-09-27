Advertisement

لبنان

"أسلاك الكهرباء" قنابل موقوتة داخل منازلكم فاحذروها!

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

|
Lebanon 24
27-09-2023 | 02:30
A-
A+
Doc-P-1111327-638314007883980793.jpg
Doc-P-1111327-638314007883980793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
فجأة ومن دون سابق إنذار، شهد السوق اللبناني اجتياحا غير مسبوق لكابلات كهربائية مزوّرة، وزّعت على الأسواق اللبنانية بحجة أنها صادرة عن شركات مرخّصة ومعترف بها، حيث جرى التداول بها على نطاق واسع، لتكون قنابل موقوتة داخل المنازل وأماكن العمل نظرًا لعدم مراعاتها لأدنى معايير الجودة.
Advertisement

هذه الخطورة يترجمها أحد خبراء الطاقة خلال حديث مع "لبنان 24" إذ يشير إلى أن كابلات مزوّرة انتشرت بشكل غير اعتيادي داخل السوق اللبناني بأغلفة تابعة للشركات المرخّصة، ما يطرح علامات استفهام كبيرة لناحية السماح بتداولها، خاصةً وأنها تشكّل خطرًا كبيرًا نسبةً إلى إمكان ذوبان هذه الأسلاك ما سيؤدي تلقائيًا إلى احتراقها، وتأثيرها على النظام الكهربائي بشكلٍ كلي، ما يعني خطورة نشوب حرائق داخل المنازل وأماكن العمل.
ولكن من أين ظهرت هذه الأسلاك؟
بالعودة إلى عام 2021، يوم دخل لبنان نادي الدول المنتجة للطاقة المتجددة من خلال استخدام ألواح الطاقة الشمسية، رافق هذا التحول دخول أطنان من الأسلاك الكهربائية المزوّرة، إذ وبحسب معلومات لبنان 24 فإن عددًا كبيرًا من التجار استغل فرصة "الفلتان" وبدأ يُدخل هذه الأسلاك بحجة "ضرورات المهنة"، ليتم توزيع قسمٍ منها على الأسواق في مختلف المناطق اللبنانية، والقسم الآخر كان يتم بيعه مع ألواح الطاقة بحجة أن هذه الأسلاك مصدرها شركة إنتاج هذه الألواح، ليقع المستهلك اللبناني تحت عملية احتيالٍ من قبل التاجر أو حتى متعهدي الورش الذين رأوا في هذه الحيلة فرصة لمضاعفة أرباحهم.
ومن هنا تؤكّد معلومات "لبنان 24 " أن مشاهد احتراق ألواح الطاقة الشمسية في مختلف المناطق اللبنانية يتلخص سببها الأول بالكابلات المزورة التي لا تتحمل كمية الطاقة المصدّرة عبرها، خصوصا وأن هذه الكابلات غير مجهّزة أصلا للاستخدام داخل ورش البناء أو أماكن العمل والمشاريع الضخمة.

على مقلب آخر توضح مصادر وزارة الطاقة لـ"لبنان 24" أن كمية الإستهلاك الكبيرة لهذه الأسلاك ارتد بشكلٍ سلبي على عمل الطاقة الكهربائية لناحية أنّها تسحب كمية كبيرة من الطاقة التي تضيع من دون أي استفادة منها، كما وأنها تعتبر عاملاً أساسيًا لناحية التأثير على عمل الشبكة الكهربائية، إذ إن آثارها السلبية لا تقلُّ خطورةً عن التعديات على الشبكة الكهربائية التي أجّجت اصلا أزمة الكهرباء الحالية.

ومن هنا تحذّر المصادر من الفلتان الذي قد يؤدي إلى انتشار أوسع لهذه الكابلات خاصةً وأنّه يتم وضعها داخل أغلفة تعود لشركات لبنانية مرخّص لها بإنتاج الأسلاك الكهربائية.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

بولين أبو شقرا - Pauline Abou Chakra

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:20 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
04:43 | 2023-09-27
04:32 | 2023-09-27
04:30 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24