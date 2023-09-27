Advertisement

لبنان

جعجع بحث مع سامر كباره تنظيم مسألة النزوح السوري

Lebanon 24
27-09-2023 | 02:22
A-
A+
Doc-P-1111347-638314034797574855.jpg
Doc-P-1111347-638314034797574855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

التقى رئيس حزب "القوّات اللبنانيّةسمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، المرشح السابق للإنتخابات النيابيّة عن المقعد السني في طرابلس سامر كبارة، في حضور مساعد الأمين العام لشؤون الإنتخابات جاد دميان ومنسق منطقة طرابلس في الحزب فادي محفوض.

 
Advertisement

عقب اللقاء وضع كبارة الزيارة في إطار البحث بالمستجدات السياسيّة والوطنيّة كما "جرى التداول ببعض القضايا التي تخصّ مدينة طرابلس، ولا سيما الوضع الإقتصادي المتردي جراء النزوح السوري، الأمر الذي جمّد الحركة الإقتصاديّة في المدينة، في حين أن البلديّة لا تقدم على أي خطوات في هذا المجال، شأنها شأن باقي المرافق العامة في عاصمة الشمال".

 

وأوضح كبارة أنه تباحث مع رئيس "القوّات في "كيفيّة تنظيم مسألة النزوح السوري في طرابلس، وإدارة هذا الملف بالتعاون مع البلديّة ونواب وفاعليات المدينة للوصول إلى حل ناجع أسوة بباقي المناطق اللبنانيّة التي تقوم بتنظيم هذا الوجود".

 

واذ شدّد على أن "الخطوة الأولى تكمن في معرفة العدد الفعلي والحقيقي للنازحين في طرابلس ومن منهم يعمل بشكل شرعي، أكد كبارةوجوب العمل على تنظيم تحركّهم داخل المدينة وخارجها".

 

كما لفت إلى أن رئيس القوّات كان ايجابياً وأبدى كل الإستعداد للمساعدة في هذا السياق، معلّلاً أن "الحكيميهمّه جداً أمر مدينة طرابلس."

 

وعن تخوّفه من إمكانية حصول أي "خضات أمنيّة في المدينة جراء الوجود الكثيف للنازحين فيها"، أجاب كبارة "في ظل عدم توافر قاعدة البيانات والمعلومات التي تحصي عدد النازحين السوريين في المدينة فضلاً عن عدم معرفة أماكن إنتشارهم فيها ، فمن المؤكد أن الخطر يداهم المجتمع الطرابلسي، ولكن الخطر الأكبر هو إستخدام طرابلس دائماً كصندوق بريد قبيل كل استحقاق وطني، وهذا ما نتخوّف منه اليوم، آملاً ألا نرى هذه المشهدية في إنتخابات رئاسة الجمهوريّة أو سواها من الإستحقاقات."

 

وعما اذا كان يحمل رسالة سياسيّة من رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى رئيس "القوّات بحكم القرابة التي تجمعه ببري"، أجاب كبارة: "أعتقد أن "الحكيم والرئيس بري قادران على التواصل في ما بينهما وبالتالي هما ليسا بحاجة لي ، ولكن يمكنني التأكيد أن الرئيس بري والحكيم سيعملان ، إن شاء الله، ما بوسعهما لخير البلاد".

 

وعما إذا كان لديه معطيات من قبل الرئيس بري لجهة انتخاب رئيس قريباً، اكتفى كبارة بالقول "لا أعرف، عليك أن تسأل الرئيس بري عن هذا الأمر".

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:32 | 2023-09-27
05:20 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
04:43 | 2023-09-27
04:32 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24