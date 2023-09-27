ليل أمس.. العدو الاسرائيلي أطلق قنبلة مضيئة مقابل بلدتي رميش ويارون

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن العدو الاسرائيلي أطلق ليلا قنبلة مضيئة مقابل بلدتي رميش ويارون، وقد سقطت داخل الأراضي المحتلة.

إلى ذلك، قام العدو منذ ساعات الصباح بإزالة الخروقات بواسطة جرافة وبوكلن بمؤازرة ثلاث دبابات مركافا في خراج بلدة كفرشوبا محلة مزرعة بسطره، ترافق ذلك انتشار لدوريات الطوارئ الدولية الكتيبة الهندية العاملة في جنوب لبنان ودوريات للجيش اللبناني لمراقبة الأعمال.

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وتجدر الإشارة إلى أن العدو قام يوم أمس بشق طريق ترابية بالقرب من خط الانسحاب الذي يفصل بين الأراضي اللبنانية المحررة والأراضي المحتلة في مزارع شبعا.