Advertisement

لبنان

خطوة مطلوبة عند حواجز الجيش.. ما هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1111355-638314048781957228.jpg
Doc-P-1111355-638314048781957228.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد حادثة إطلاق النار على السَّفارة الأميركيَّة في عوكر وإلقاء القبض على المُتورّط بها قبل يومين من قبل شُعبة المعلومات في منطقة الكفاءات، بدأت بعض الأوساط السياسيّة تتحدث عن أهميّة دعم الجيش بالأجهزة التقنيّة اللازمة التي يجب أن تُوضع عند الحواجز لرصد أيّ سيارة مُحمّلة بسلاح وتوقيفها فوراً.
Advertisement
ما يُقال في هذا الإطار، بحسب المصادر، يأتي إنطلاقاً من ضرورة التشدُّد في ضبط الأمن خصوصاً بعد مشهد إنتشار الأسلحة ضمن تجمُّعات النازحين السوريين الموجودة في أكثر من منطقةٍ لبنانيّة.
وتحدثّت المصادر عن ضرورة وضع "رادارات" تقنيّة عند الحواجز الخاصة بالجيش من أجل تسهيل مهمّة التفتيش عن الأسلحة، مشيرةً إلى أن هناك تجارب في هذا الإطار يجب الرّكون إليها، وأضافت: "هذا الأمر يسهل من جهة عملية ضبط الأسلحة ويمنع الإكتظاظ على الحواجز لأنه في حال اتخذ الجيش قراراً بتفتيش كل سيارة، سنشهد ازدحاماً كبيراً وعندها سيتعرض المواطنون للإنهاك وكذلك عناصر المؤسسة العسكريّة". 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:32 | 2023-09-27
05:20 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
04:43 | 2023-09-27
04:32 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24