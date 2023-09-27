هذا ما قرّره "حزب الله" بشأن السعودية

لاحظت أوساط سياسيّة أنَّ "حزب الله" قرّر عدم تصعيد أي خطابٍ ضد المملكة العربية السعودية وذلك وسط الحديث عن إمكانية ذهابها باتجاه التطبيع مع إسرائيل.

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ورأت المصادر أنَّ الحزب إلى هذا الأمر من منظورين: الأوّل وهو ضرورة الإلتزام بالتقارب بين إيران والسعودية، وثانياً الإنتباه لأهمية دور الأخيرة على الصعيد الداخلي وتحديداً في ما يتعلّق بالملف الرئاسي.