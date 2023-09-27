Advertisement

لبنان

ماذا سيفعل نصرالله قريباً؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
27-09-2023 | 03:45
A-
A+
Doc-P-1111365-638314060217679979.jpg
Doc-P-1111365-638314060217679979.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
من المتوقع أن يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابٍ قريب جداً يتحدث فيه عن مُجمل التطورات السياسية الداخلية ويُعطي خلاله تعليقاً على آخر المستجدات على صعيد ما تشهده إسرائيل من جهة والمنطقة من جهةٍ أخرى.
Advertisement
 
مصادر مُقرّبة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنَّ "نصرالله سيُعيد مجدداً التأكيد على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار حول الملف الرئاسي، كما سيتطرق إلى المبادرتين القطرية والفرنسية من باب الحديث عنهما ولكن من دون التقليل من أهميتهما".
 
وتلفت المصادر إلى أنَّ أمين عام "الحزب" سيتحدثُ وبشكل أساسي عن ملف النازحين السوريين، وسيُطلق موقفاً جديداً لـ"حزب الله" في هذا الإطار.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:54 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:41 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:32 | 2023-09-27
05:20 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
05:00 | 2023-09-27
04:43 | 2023-09-27
04:32 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24