ماذا سيفعل نصرالله قريباً؟

من المتوقع أن يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله في خطابٍ قريب جداً يتحدث فيه عن مُجمل التطورات السياسية الداخلية ويُعطي خلاله تعليقاً على آخر المستجدات على صعيد ما تشهده إسرائيل من جهة والمنطقة من جهةٍ أخرى.

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مصادر مُقرّبة من "حزب الله" قالت لـ"لبنان24" إنَّ "نصرالله سيُعيد مجدداً التأكيد على مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري للحوار حول الملف الرئاسي، كما سيتطرق إلى المبادرتين القطرية والفرنسية من باب الحديث عنهما ولكن من دون التقليل من أهميتهما".

وتلفت المصادر إلى أنَّ أمين عام "الحزب" سيتحدثُ وبشكل أساسي عن ملف النازحين السوريين، وسيُطلق موقفاً جديداً لـ"حزب الله" في هذا الإطار.