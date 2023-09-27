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لبنان

تتضمن أجهزة ومعدات وزي... هبة من "اليونيفيل" الى شرطة بلدية صور

Lebanon 24
27-09-2023 | 03:38
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قدّمت قوات "اليونيفيل" هبة الى شرطة بلدية صور عبارة عن زي رسمي ومعدات، حيث تم تسليمها باحتفال أقيم في مبنى البلدية، في حضور نائب رئيس بعثة "اليونيفيل" في لبنان ممثل قائد قوات الطوارئ الدولية Herve Lecoq،  قائمقام صور محمد جفال، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور ورئيس بلدية صور المهندس حسن دبوق ونائبه صلاح صبراوي، رئيس لجنة البروتوكول في بلدية صور وليد الطويل، رئيس شرطة بلدية صور مهدي الرز ، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، قائد سريّة صور في وحدة الدرك الإقليمي المقدّم جورج عيد، أحمد فرج ممثلاً قنصل إيطاليا الفخري في جنوب لبنان أحمد سقلاوي، وممثلين عن الجمعيات الأهلية.
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وبعد النشيدين اللبناني والامم المتحدة، تحدّث دبوق مرحبا بالحضور، مشيدا بدور اليونيفيل في عملية السلام، متحدثا عن مهمة السلام التي تقوم بها قوات الطوارئ والتي تميّزت بها طيلة فترة وجودها، وقال: "لمسنا دور هذه القوات الهام في الحفاظ على السلم الاجتماعي"، لافتاً الى أن "الهبة المقدمة من القوات الدولية لدعم شرطة البلدية تهدف الى الحفاظ على ذات المستوى في خدمة المواطني"، مؤكداً أن "محبة الجميع تشكل الحافز للموظفين في ظل هذه الظروف الصعبة لمتابعة العمل وعدم الإستسلام للواقع". وختم شاكراً لليونيفيل هذه المساهمة القيّمة.
بدوره، تحدث نائب رئيس بعثة اليونيفل في لبنان Herve Lecoq  شاكراً للجميع "هذه الدعوة في هذا الصرح المميز وهذه المدينة التاريخية"، مؤكداً أن "هذه الهبة مقدمة الى الأشخاص الذين يخدمون أهالي مدينة صور".
ولفت الى أن "هذه الأزمة التي يمر بها لبنان أثّرت سلباً على كل المستويات"، آملاً أن "تساعد هذه المساهمة في تغطية النقص وتقديم الدعم اللازم لإتمام العمل على أكمل وجه وأن تكون الخدمة ضمن المستوى المطلوب".
وقال: "ان هذه الهبة وما تتضمن من اجهزة ومعدات وزي تساعد شرطة بلدية صور بتنفيذ مهامها بشكل افضل لتغطية العجز والنقص الموجود في الشرطة".
 وقال: "ان هذه الهبة ايضا تسهل دور شرطة بلدية صورعلى الارض وبالمستوى المطلوب ولتحسين خدمة اهالي المنطقة وتدل على المثابرة والعمل الدؤوب الذي يقوم به رئيس البلدية حسن دبوق".
 وختم: "ان الهبة تعطي دفعا ايجابيا من اجل اكمال العمل بكل احترافية وعزم".
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