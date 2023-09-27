اندلاع حريق في بلدة عين قنيا.. ومخاوف من امتداده

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع في المكب القديم للنفايات في بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا.

ويتخوف الاهالي من اتساع رقعة الحريق ليطال البلدة المجاورة.