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لبنان
اندلاع حريق في بلدة عين قنيا.. ومخاوف من امتداده
Lebanon 24
27-09-2023
|
03:49
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أفادت مندوبة "لبنان 24" أن حريقاً اندلع في المكب القديم للنفايات في بلدة عين قنيا قضاء حاصبيا.
ويتخوف الاهالي من اتساع رقعة الحريق ليطال البلدة المجاورة.
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