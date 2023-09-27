إكتشفوا مرتبة لبنان.. قائمة تُظهر الدول الأكثر تأثراً بمرض السرطان

يعدُّ السرطان أحد أكثر الأمراض التي لا يمكن التنبؤ بها في عصرنا، وتشير التوقعات إلى أنه بحلول عام 2030 ستشهد منطقة شرق المتوسط التي تقع فيها غالبية الدول العربية، عبئًا كبيرًا بسبب الزيادة في الإصابة بالسرطان.

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وقدّر مكتب شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية "إمرو" إلى أن عدد المرضى الذين يشخصون بالسرطان سنويًا بنحو 734 ألف شخص، ويتوقع أن يزيد الرقم بنحو 50% مع قدوم عام 2040. وفي منطقة شرق المتوسط وحدها، التي تقع فيها أغلب الدول العربية، يتسبب السرطان في وفاة نحو 459 ألف شخص سنوياً.

وفي ما يلي قائمة بـ10 دول من حيث معدل الإصابة بالسرطان:

1- الدنمارك:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 334.9

- المرتبة عالمياً: 1

2- أيرلندا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 326.6

- المرتبة عالمياً: 2

3- بلجيكا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 322.8

- المرتبة عالمياً: 3

4- المجر:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 321.6

- المرتبة عالمياً: 4

5- فرنسا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 320.1

- المرتبة عالمياً: 5

6- هولندا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 315.1

- المرتبة عالمياً: 6

7- أستراليا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 312.3

- المرتبة عالمياً: 7

8- النرويج:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 312.3

- المرتبة عالمياً: 8

9- سلوفينيا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 300.2

- المرتبة عالمياً: 9

10- الولايات المتحدة الأميركية:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 297.3

- المرتبة عالمياً: 10

ماذا عن دول الشرق الأوسط؟

1- فلسطين المحتلة:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 239.4

- المرتبة عالمياً: 40

2- تركيا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 225.6

- المرتبة عالمياً: 45

3- مصر:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 157.5

- المرتبة عالمياً: 84

4- الأردن:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 153.2

- المرتبة عالمياً: 85

5- لبنان:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 152.7

- المرتبة عالمياً: 86

6- إيران:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 148.7

- المرتبة عالمياً: 92

7- المغرب:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 147.3

- المرتبة عالمياً: 94

8- سوريا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 146.8

- المرتبة عالمياً: 96

9- العراق:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 133.3

- المرتبة عالمياً: 108

10- الجزائر:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 132.5

- المرتبة عالمياً: 110

11- ليبيا:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 131

- المرتبة عالمياً: 113

12- تونس:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 131

- المرتبة عالمياً: 116

13- الكويت:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 115.1

- المرتبة عالمياً: 132

14- البحرين:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 115.1

- المرتبة عالمياً: 132

15- قطر:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 106.6

- المرتبة عالمياً: 147

16- أفغانستان:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 105.6

- المرتبة عالمياً: 150

17- الإمارات:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 104.8

- المرتبة عالمياً: 154

18- سلطنة عُمان:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 102.1

- المرتبة عالمياً: 157

19- المملكة العربية السعودية:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 95.2

- المرتبة عالمياً: 164

20- اليمن:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 95.2

- المرتبة عالمياً: 164

21- السودان:

- معدل الإصابة لكل 100 ألف شخص: 93.8

- المرتبة عالمياً: 167





(سبوتنيك)

































