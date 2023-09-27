عون: ما يجري في ناغورنو كاراباخ تطهير عرقيّ

كتبَ رئيس الجمهوريّة السابق ميشال عون عبر حسابه على منصة "إكس" قائلاً: "مرة جديدة يدفع سكان إقليم أرتساخ، ناغورنو كاراباخ، الأرمن ثمن المؤامرات وصراع المصالح الدولية. إن ما يجري هناك هو تطهير عرقي وسط صمت دولي؛ وأي فرز قسري للشعوب يضرب فكرة الحياة المشتركة بين البشر على اختلاف الأعراق والأديان، ويؤسّس لحروب لا تنتهي".

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