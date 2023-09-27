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لبنان

بيانٌ لوزارة الطاقة بشأن دفع فواتير الكهرباء بالدولار.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:16
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أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان صدر عن مكتبها الاعلامي، عن موافقة هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل على إمكانية دفع المواطنين لفواتير الكهرباء بالدولار الاميركي النقدي أو بالليرة اللبنانية النقدية بحسب رغبة كل مواطن، وذلك بموجب استشارة كانت قد طلبتها مؤسسة كهرباء لبنان من الهيئة وتلقّتها بتاريخ 20/9/2023.
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ويحتاج هذا الاجراء كي يدخل حيّز التنفيذ الى قرار من مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان تعمل المؤسسة حالياً على تحضيره بحيث سيسهم ذلك في معالجة مشكلة تأمين السيولة بالعملة الصعبة للمؤسسة بغية دفع مستحقاتها بالدولار أو بالليرة.  

 وسيؤمن ذلك المرونة للمواطنين لإختيار العملة التي تناسبهم للتسديد، خاصةً وان سعر الدولار المعتمد الآن في استصدار الفاتورة والبالغ حوالي 103،000 ليرة لكل دولار سوف يحفّز المواطنين على الدفع بالدولار بهدف التوفير من جهة، ويرفد من جهة أخرى المؤسسة بالدولارات التي تحتاجها لاستكمال التنفيذ الناجح لخطة الكهرباء ولزيادة التغذية.
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