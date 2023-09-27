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لبنان

ينشطان بترويج عملة مزيّفة في بعبدا.. هذا مصيرهما (صور)

Lebanon 24
27-09-2023 | 04:21
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أعلنت المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة انه في سياق المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال في مختلف المناطق اللبنانية، ومنها ترويج العملة المزيّفة، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تقوم بها قطعاتها في المناطق التي تكثر فيها هذه العمليات، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد هوية شخصين ينشطان بترويج العملة المزيّفة في محلة بعبدا وهما المدعوان:
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-        ا. ف. (من مواليد عام ۱۹۹۰، لبناني)

-       م. ع. (من مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)

وهما من أصحاب السوابق، الأول في مجال ترويج المخدرات والثاني في مجال سرقة دراجات آلية.
وأضافت المديرية العامة في بيان انه بتاريخ 20-09-2023 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما في محلة كفرشيما، وتم ضبط دراجة آلية لون أزرق دون لوحات تبيّن أنها مسروقة. وبتفتيشهما والدراجة، ضبط بحوزة الأول مبلغ /450/ دولارًا أميركيًا مزيّفًا، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي. وبحوزة الثاني هاتف خلوي ومبلغ مالي.

بالتحقيق معهما، اعترف الأول بقيامه بترويج العملة المزيّفة في محلة بعبدا على متن سيارة رباعية الدفع نوع "رانج روفر" أو الدراجة المضبوطة. واعترف الثاني أنّ الأول عرض عليه العمل معه في مجال ترويج العملة المزيّفة، وبتعاطي المخدرات نوع كبتاغون.

وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء.
 
 
 
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