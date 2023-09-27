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لبنان

في منطقة لبنانيّة.. هذا ما فعله سوريّ بطفلٍ صغير!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2023 | 05:00
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علِم "لبنان24" أنَّ القوى الأمنيَّة أوقفت ليل أمس الثلاثاء رجلاً سورياً يبلغ من العمر 50 عاماً، أقدم على التحرُّش بطفلٍ يبلغ من العمر 13 عاماً في بلدة برجا - إقليم الخرّوب.
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وبحسب المعلومات، فإنَّ التحقيق مستمرٌّ حالياً في فصيلة برجا بإشراف القضاء المُختص.
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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