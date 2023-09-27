في منطقة لبنانيّة.. هذا ما فعله سوريّ بطفلٍ صغير!

علِم "لبنان24" أنَّ القوى الأمنيَّة أوقفت ليل أمس الثلاثاء رجلاً سورياً يبلغ من العمر 50 عاماً، أقدم على التحرُّش بطفلٍ يبلغ من العمر 13 عاماً في بلدة برجا - إقليم الخرّوب.

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وبحسب المعلومات، فإنَّ التحقيق مستمرٌّ حالياً في فصيلة برجا بإشراف القضاء المُختص.