كلاّس شكر لليونيسيف انارة وزارة الشباب بالطاقة الشمسية

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استقبل وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور جورج كلاس ممثل منظمة اليونسيف في لبنان ادوارد بيغبيدير.وشكر كلاس لضيفه بيغبيدير "قيام منظمة اليونيسيف بتمويل مشروع إنارة مبنى وزارة الشباب والرياضة من خلال الطاقة الشمسية وتنفيذ المشروع من خلال خبراء متخصصين"، معتبراً ذلك "مساهمة بالغة الأهمية لضمان استمرار هذا المرفق العام في خدمة المواطنين والحركة الرياضية والشبابية والكشفية".وجال كلاس وبيغبيدير على سطح مبنى الوزارة حيث تم تركيب ألواح الطاقة الشمسية، وأكد لضيفه تقدير الوزارة لهذه الخطوة وقيمتها.كما تباحثا في "النجاح الكبير للشراكة بين الوزارة واليونيسيف في حفل افتتاح بيروت عاصمة الشباب العربي 2023، والملتقى العربي للتمكين الاقتصادي، وتواعدا على "المزيد من الأنشطة معاً، وعلى ضرورة تفعيل السياسة الشبابية ووضعها على سكة التنفيذ".