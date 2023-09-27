شعبة المعلومات أوقفت شخصاً في طرابلس

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت "م.ض" عند بوليفار طرابلس، خلف شركة "الهوندا".



كما داهمت الدورية منزل الموقوف في منطقة أبي سمراء بالقرب من مستديرة مرج الزهور.





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