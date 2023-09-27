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لبنان
شعبة المعلومات أوقفت شخصاً في طرابلس
Lebanon 24
27-09-2023
|
05:36
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية من شعبة المعلومات أوقفت "م.ض" عند بوليفار طرابلس، خلف شركة "الهوندا".
كما داهمت الدورية منزل الموقوف في منطقة أبي سمراء بالقرب من مستديرة مرج الزهور.
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شعبة المعلومات
طرابلس
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