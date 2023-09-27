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لبنان

هؤلاء يتحرّكون.. ماذا سيشهدُ سوق الدولار في لبنان؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2023 | 06:53
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بدأت أوساطٌ فاعلة في قطاع النفط في لبنان بتحضير نفسها للإندماج ضمن منصة "بلومبيرغ" المالية المُزمع إطلاقهاً قريباً ضمن سوق الدولار.
وتقولُ المعلومات إنَّ مختلف الناشطين في القطاع المذكور، سيتحرّرون تدريجياً من "الصرافين الصغار" الذين كانوا يعتمدون عليهم لشراء الدولار، وبالتالي الإنتقال إلى مرحلة "أكثر تنظيماً" بالنسبة لهم وتحديداً في سوق العملة.
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المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

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