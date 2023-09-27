هؤلاء يتحرّكون.. ماذا سيشهدُ سوق الدولار في لبنان؟

بدأت أوساطٌ فاعلة في قطاع النفط في لبنان بتحضير نفسها للإندماج ضمن منصة "بلومبيرغ" المالية المُزمع إطلاقهاً قريباً ضمن سوق الدولار.

وتقولُ المعلومات إنَّ مختلف الناشطين في القطاع المذكور، سيتحرّرون تدريجياً من "الصرافين الصغار" الذين كانوا يعتمدون عليهم لشراء الدولار، وبالتالي الإنتقال إلى مرحلة "أكثر تنظيماً" بالنسبة لهم وتحديداً في سوق العملة.