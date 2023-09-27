الحجار بحث مع جبران أزمة مياه الشفة في اقليم الخروب

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زار النائب السابق محمد الحجار، رئيس مجلس إدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، حيث عقد معه لقاء مطولا، تم خلاله بحث أزمة المياه المتفاقمة في قرى وبلدات إقليم الخروب، حيث طالب الحجار جبران، تحقيق جملة من حاجات منطقة اقليم الخروب وأبرزها زيادة حصة الإقليم من المازوت اللازم لضخ مياه الآبار المحفورة في قرى وبلدات الإقليم. وقد أكد الحجار أن جبران وعده، بزيادة هذه الحصة، عدا عن أنه يبحث مع وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض في أن يكون للمؤسسة حصة من الفيول العراقي، أسوة بما حصل مع مؤسسة أوجيرو وبذلك تحل هذه المشكلة.وشدد الحجار على "ضرورة إعادة تأهيل وتنفيذ شبكات جديدة للمياه في قرى وبلدات الإقليم، بدلا من تلك المهترئة التي تهدر المياه من خلالها إن وجدت"، مشيرا الى ان "جبران أبلغه، أن هناك مخططا توجيهيا جديدا للمياه في الشوف وعاليه جار تحضيره مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD، ومن المتوقع الإنتهاء منه في شهر شباط المقبل، وبعدها سيتم تنفيذ مشاريع التأهيل وإستحداث شبكات جديدة سيكون للاقليم حصة منها"، داعيا الى "الإسراع في تنفيذ مشروع جر مياه آبار بسري إلى خزان بسابا ومنه إلى قرى وبلدات الإقليم، خصوصا أن متعهد حفر وتجهيز الآبار، وبعد موافقة الصندوق الكويتي على التسوية التي تمت بينه وبين مجلس الإنماء والإعمار، أنهى تحضيراته للبدء في إستكمال تنفيذ المشروع".ولفت الى أن "كلفة مشروع جر مياه الآبار إلى بسابا كنا قد أمنا تمويله من هبة مقدرة إلى وزارة الطاقة والمياه من بنك التنمية الألماني KFW، ووعدني جبران أنه سيتم في الأيام القليلة المقبلة عقد الإجتماعات اللازمة مع ممثلي البنك والإستشاري رفيق خوري، بالتعاون مع مكتب الإستشاري الألماني Fichner والمعنيين بإدارة المشروع PMU في مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإطلاق هذا المشروع".