الآن.. هذا ما يفعله مسلحون داخل عين الحلوة

كشفت معلومات "لبنان24" من مُخيم عين الحلوة أنَّ المجموعات المسلحة المتحصّنة داخل مدارس "الأونروا" في المخيم، تقوم الآن بتكسير جدران فيها وإنشاء تحصينات وقد سُمعت أصوات ذلك من قبل الموجودين في محيط المنطقة.

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