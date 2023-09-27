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لبنان

الآن.. هذا ما يفعله مسلحون داخل عين الحلوة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
27-09-2023 | 06:55
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كشفت معلومات "لبنان24" من مُخيم عين الحلوة أنَّ المجموعات المسلحة المتحصّنة داخل مدارس "الأونروا" في المخيم، تقوم الآن بتكسير جدران فيها وإنشاء تحصينات وقد سُمعت أصوات ذلك من قبل الموجودين في محيط المنطقة.
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يُشار إلى أنه من المفترض أن تنتشر القوة الأمنية الفلسطينية المُشتركة اعتباراً من يوم الجمعة المُقبل عند مداخل المدارس الواقعة بين منطقتي الطوارئ – الشارع الفوقاني – بستان القدس، وذلك تزامناً مع انسحاب المسلحين منها.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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