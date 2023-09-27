بري ابرق الى رئيسي الحكومة والمجلس النيابي العراقي معزيا بضحايا حريق الحمدانية

أبرق رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ولنظيره رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي معزياً بضحايا حريق الحمدانية في محافظة نينوى، وجاء في نص برقيتي التعزية :

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"بمشاعر الحزن والمواساة تلقينا نبأ الفاجعة الأليمة التي أصابت العراق جراء الحريق المروع الذي حصل في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى موقعاً مئات الضحايا بين قتيل وجريح . انني وبإسم الشعب اللبناني وبإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي نشاطركم والشعب العراقي الشقيق وذوي الضحايا أسمى آيات العزاء سائلين الله سبحانه وتعالى للضحايا الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل وللعراق الأمن والأمان والإستقرار ".