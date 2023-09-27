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لبنان

الجيش داهم مخيمات النازحين السوريين في الشراونة... شاهدوا بالصورة ما ضبطه

Lebanon 24
27-09-2023 | 07:53
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أقفل مداخل الشراونة في بعلبك، حيث نفّذ عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين أسفرت عن مصادرة وضبط أسلحة وأعتدة عسكرية.
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الجيش

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