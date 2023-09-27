الجيش داهم مخيمات النازحين السوريين في الشراونة... شاهدوا بالصورة ما ضبطه

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ الجيش أقفل مداخل الشراونة في بعلبك، حيث نفّذ عمليات دهم لمخيمات النازحين السوريين أسفرت عن مصادرة وضبط أسلحة وأعتدة عسكرية.

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