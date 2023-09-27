بلدية فنيدق تعلن التوقف عن جمع النفايات بداية الشهر المقبل

Advertisement

أعلنت بلدية فنيدق، في بيان، انها ستتوقف ابتداء من اول تشرين المقبل عن جمع النفايات في الاحياء والشوارع بسبب عدم تأمين الاموال اللازمة، وعددت المشكلات التي ستواجهها في الأشهر المقبلة، وأبرزها تأمين مبلغ مالي لتشغيل المبنى المهني المستأجر، حل مشكلة المبنى المستأجر من الدولة لصالح الثانوية بمبلغ زهيد يجعل صاحب المبنى يتحمل خسائر، تأمين تكاليف وأعباء مالية للمتطوعين في حماية الغابات وعددهم ثمانية، دعم ومساندة طلاب الجامعات في بدل النقل الذي يعجز عنه معظم الطلاب، تأمين حقوق عمال النظافة الذين يعملون دون رواتب منذ أحد عشر شهرا، تأمين مادة المازوت لآليات البلدية حيث لم تعد المحطات المزودة قادرة على تأمينها بالدين ما يضغط على عمليات جمع النفايات وحركة باقي وسائل النقل كسيارة الإسعاف والجرافة وسيارة الشرطة، تسديد الديون المتراكمة على البلدية، الاستعداد لمواجهة العواصف الثلجية خلال فصل الشتاء المقبل من أجل تسهيل فتح الطرق بواسطة الجرافات وما تحتاجه من محروقات.وحذرت الدولة ومؤسساتها من حال اللامبالاة، كاشفة انها ستلجأ الى "التوقف عن العمل وإقفال البلدية وترك النفايات في الأحياء والشوارع مرغمين ولسنا مسرورين".وأعلنت ان "يوم 1/10/2023 هو أول يوم نتوقف فيه عن جمع النفايات في جميع أحياء البلدة وشوارعها"، لافتة الى أن "نسبة الجباية في البلدة لم تتجاوز 10 %، وان الدولة لم تسدد مستحقات البلدية منذ العام 2021 وحتى تاريخه (وهي على حساب 1500 ليرة للدولار) والتي أصبحت لا تكفي بدل أتعاب الموظفين لشهر واحد في السنة".