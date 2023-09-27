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لبنان

خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

Lebanon 24
27-09-2023 | 08:03
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أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنتراليّ حمانا والعمروسيّة، بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقتين المذكورتين وعدد من المناطق المجاورة.
 
 
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