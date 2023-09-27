خدمات "أوجيرو" تتوقف في هذه المناطق

أعلنت "أوجيرو" أنّ عطلاً طرأ في سنتراليّ حمانا والعمروسيّة، بسبب الضغط على المولدات، ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقتين المذكورتين وعدد من المناطق المجاورة.

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