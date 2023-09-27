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لبنان
ميقاتي وجّه برقية الى رئيس الحكومة العراقية معزيا بضحايا الحريق الكبير الذي وقع في نينوى
Lebanon 24
27-09-2023
|
08:17
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وجه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي برقية الى رئيس الحكومة العراقية الدكتور محمد شياع السوداني معزيا بضحايا الحريق الكبير الذي وقع في محافظة نينوى.
وجاء في نص البرقية: "آلمنا مصاب العراق الشقيق بفقدان مئات الضحايا بين قتيل وجريح جراء الحريق المروع في منطقة الحمدانية في محافظة نينوى.
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ولا يسعّنا في هذه المناسبة الحزينة الا أن نعبر لدولتكم وللشعب العراقي الشقيق عن تضامننا معكم ومواساتنا لكم، سائلين المولى عز وجل ان يتغمد الضحايا بوافر رحمته، ويمن على الجرحى بالشفاء العاجل.
وإننا على ثقة ان العراق الشقيق سينهض من هذه الكبوة، ليعود معافى سليما".
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