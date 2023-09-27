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لبنان

سماع إطلاق نار في مخيّم عين الحلوة

Lebanon 24
27-09-2023 | 08:54
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سُمِعَ صوت اطلاق نار في مخيّم عين الحلوة. وأفادت مندوبة "لبنان 24" في هذا السياق، أنّ إشكالاً فرديّاً حصل في سوق الخضار.
 
 
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