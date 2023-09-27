Advertisement

لبنان

الأشقر: قادرون على قيادة التعافي الإقتصادي بأسرع مما متوقّع بكثير

Lebanon 24
27-09-2023 | 09:38
A-
A+
Doc-P-1111487-638314298773358973.jpg
Doc-P-1111487-638314298773358973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار رئيس اتحاد النقابات السياحية رئيس المجلس الوطني للسياحة في لبنان بيار الأشقر في بيان،  لمناسبة يوم السياحة العالمي، الى ان "العالم يحتفل اليوم بعيد السياحة العالمي على وقع التقدم الكبير الذي تحققه السياحة في العديد من الدول، والذي جعلها تتخطى بأهميتها قطاع النفط والزراعة والصناعة وقطاعات خدماتية أخرى."
Advertisement

وإذ اعتبر الأشقر ان "التطوّر الحاصل في هذا الميدان الكبير والواسع جعل السياحة قاطرة أساسية لإقتصادات دول العالم أجمع"، قال: "من هنا فإن الدول النفطية تسعى اليوم بقوة لتتحول الى بلدان سياحية، انطلاقاً من كون النشاط السياحي مستدام وقابل للنمو والتطوّر، بينما النفط قد ينضب في يوم من الأيام".

وأضاف الأشقر: "في لبنان وفي العام الماضي وهذا العام، قد أثبت القطاع السياحي بمختلف مؤسساته، قدرة فائقة على لعب دور كبير في تقوية ركائز الإقتصاد الوطني وتحريك العجلة الإقتصادية ودعم القطاعات والعائلات اللبنانية، وكذلك وبشكل اساسي تثبيت سعر صرف الدولار مقابل الليرة وإدخال إيرادات كافية للخزينة".

وناشد الأشقر جميع المسؤولين قائلا: "في يوم السياحة العالمي، أناشدكم لوقفة ضمير كي تسرعوا بإنتخاب رئيس للجمهورية الذي يشكل مدخلاً لإنتظام الحياة السياسية ووضع البلد على طريق التعافي. ونحن كقطاع سياحي كفيلون، بما لدينا من طاقات وامكانات هائلة في لبنان والتي ظهرت بشكل جلي خلال موسم الصيف، بقيادة عملية التعافي الإقتصادي بأسرع مما متوقع بكثير".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:42 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:49 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:12 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:36 | 2023-09-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2023-09-27
03:00 | 2023-09-27
11:18 | 2023-09-27
10:53 | 2023-09-27
10:48 | 2023-09-27
10:34 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24