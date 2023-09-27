"حزب الله" عزى بحادث محافظة نينوى العراقية

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أعرب "حزب الله" في بيان عن "حزنه وأسفه للحادث المفجع الذي وقع في محافظة نينوى العراقية، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين"، وتقدّم من المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والحكومة والشعب العراقي وأهالي الضحايا "بأحرّ التعازي والمواساة"، سائلًا "الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ الشعب العراقي الشقيق من كلّ شرّ".