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لبنان

"حزب الله" عزى بحادث محافظة نينوى العراقية

Lebanon 24
27-09-2023 | 10:24
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 أعرب "حزب الله" في بيان عن "حزنه وأسفه للحادث المفجع الذي وقع في محافظة نينوى العراقية، وأدى إلى سقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين"، وتقدّم من المرجعيات الدينية والقيادات السياسية والحكومة والشعب العراقي وأهالي الضحايا "بأحرّ التعازي والمواساة"، سائلًا "الله تعالى أن يتغمّدهم بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل، ويحفظ الشعب العراقي الشقيق من كلّ شرّ".
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