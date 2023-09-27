رصاصة طائشة تُصيب شخصاً... وهذه حالته الصحيّة

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شاباً من بلدة طاران في الضنية، أُصيب برصاصة طائشة في معصمه، أثناء إطلاق نار خلال تشييع أحد الأشخاص.

وقد نُقل الجريح إلى مستشفى سير الضنية الحكومي لتلقي العلاج، وحالته مستقرّة.