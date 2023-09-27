بمناسبة ذكرى مولد النبوي... تدابير سير في برج ابي حيدر غداً

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: "بتاريخ 28-9-2023، سيقام اعتبارا من الساعة 17,00 ولغاية الساعة 23,00 احتفال شعبي بمناسبة ذكرى مولد النبوي الشريف وذلك في مركز جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية الرئيسي في محلة برج أبي حيدر والشوارع المحيطة، ومن المتوقع مشاركة حشد كبير من المواطنين في هذا الحفل.لذلك، وعطفا على كتاب محافظ مدينة بيروت، سيتم اعتبارا من الساعة 12,00 من تاريخ 28-9-2023 ولحين الانتهاء، منع وقوف ومرور السيارات في المحلة المذكورة ومحيطها، وتحويل السير إلى الطرقات الفرعية.يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام" .