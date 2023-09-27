النظام الصحي في لبنان... بين الابيض ونائبة في الاتحاد الأوروبي

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التقى وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض النائبة في البرلمان الأوروبي ناتالي كولين أوسترلي، يرافقها سيمون كان ولوكاس جراندجان، وبحث المجتمعون في مواضيع عدة حول النظام الصحي في لبنان.وشدد الأبيض، خلال الاجتماع، على أهمية التعاون مع الاتحاد الأوروبي وفرنسا باعتبارهما من أكبر الداعمين لنظام الرعاية الصحية اللبناني، خصوصًا من خلال العمل الإنساني ودعمهم للإصلاحات في النظام الصحي، الأمر الذي ركزت عليه الاستراتيجية الوطنية للصحة، مشددًا على الحاجة إلى الاستثمارات الأولية التي يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقدمها.كما تطرّق الوزير لاابيض الى التعاون القائم مع العديد من الوكالات الفرنسية، والذي سمح بتحسين الوصول إلى العديد من الخدمات الصحية. وعبّر الأبيض عن أهمية دعم منظمة معاهد السرطان الأوروبية (Organisation of European Cancer Institutes) للخطة الوطنية للسرطان من خلال المساعدة في وضع معايير الجودة وإنشاء برنامج الاعتماد لمراكز علاج السرطان في لبنان، والتي تعمل الوزارة على تطبيقها.وشرح الأبيض، من جهةٍ أخرى، التحديات التي يواجهها نظام الرعاية الصحية اللبناني، ومن أهمها وجود أعداد كبيرة من النازحين التي يستضيفها لبنان، وخصوصًا مع تخفيض المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين موازنتها للصحة بنسبة 40%. كما ناقش الابيض الصعوبات التي تسببها هجرة العاملين الصحيين المتخصصين وخصوصا في المناطق النائية، وجهود الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الاوروبي وفرنسا لاستعمال وسائل تقديم الخدمات الصحية عن بعد للتعويض عن غياب الكوادر.وفي الختام، نوهت كولين أوسترلي الجهود التي تبذلها وزارة الصحة العامة لضمان استمرارية الخدمات الصحية وسط هذه الظروف الصعبة، واكدت استمرارية دعم الاتحاد الاوروبي للنظام الصحي في لبنان، ودعت الأبيض الى زيارة مقر مجلس الاتحاد الأوروبي الرئيسي في بروكسل لاستكمال المحادثات ولقاء مسؤولين رفيعي المستوى.