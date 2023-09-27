بعد جريمة "تحرّش" نفذها سوري في البلدة.. بيانٌ عاجل لأهالي برجا

أصدر أهالي بلدة برجا - إقليم الخروب بياناً، اليوم الأربعاء، طالبوا فيه البلدية ومخاتيرها بالعمل سريعاً على تنظيم وجود الغرباء عن البلدة خصوصاً النازحين السوريين، مؤكدين على وجوب التشدّد في الإجراءات التي تحفظ أبناء البلدة ومصلحتهم وتحمي أبناءهم.



البيان الصادر عن أهالي برجا جاء إثر توتر شهدته البلدة عقب تعرّض أحد أطفالها لتحرُّش من قبل شخصٍ من التابعية السورية، وقد علِم "لبنان24" أنّهُ يُدعى عبدالله الخاير (مواليد 1980).



وكانت القوى الأمنية أوقفت السّوري يوم أمس وأودعته لدى فصيلة برجا للتحقيق معه، وقد جرى نقله اليوم إلى فصيلة دير القمر للتوسُّع بالتحقيق معه بإشراف القضاء المُختص.



ودعا البيان البلدية والقوى الأمنية إلى منع تجول النازحين السوريين بعد الساعة السادسة مساءً إلا بتصريح من البلدية، وأضاف: "نطالب أهالي البلدة جميعاً التعاون لناحية عدم تأجير المنازل عشوائياً مع التأكيد على ضرورة إيداع البلدية معلومات عن أي شخصٍ يستأجرُ منزلاً في البلدة".



وتابع: "كذلك، يُرجى من البلدية ملاحقة كل شخص سوري يفتحُ متجراً في البلدية باعتبار أنّ النازحين باتوا يؤثرون سلباً على مصالح أبناء البلدة في قطاعات كثيرة".



وشدّد بيان أهالي برجا أيضاً على ضرورة قمع القيادة العشوائية للدراجات النارية والتي أصبحت تُشكل خطراً على أبناء البلدة وسائقي السيارات، وختم: "كذلك، نطلب من أهالي البلدة والمخاتير التشدد وتنفيذ مراقبة شاملة على جميع النازحين في البلدة لأن الأمور لم تعد محمولة".

ولاحقاً، صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: " أثناء قيام مجموعة من الفتيان بممارسة تمارين في كرة القدم داخل ملعب في محلّة برجا، أقدم المدعو (ع. خ.، مواليد عام 1980، سوري) على التحرش بقاصر.

بعد فترة وجيزة وبتاريخ 26-9-2023 التقى (ع. خ.) بالفتى أثناء قيام الأخير بجلب حاجيات لمنزله، فدنا منه ودعاه لاحتساء كوب من النسكافيه في منزله، فارتاب الفتى وسارع لإخبار والديه بالأمر. وعلى الأثر، تم اقتياد المشتبه به الى مركز فصيلة برجا في وحدة الدرك الإقليمي، وباستماعه، اعترف بما نسب إليه. وأودع الموقوف مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على اشارة القضاء المختص".