كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة "إكس ": "المضحك - المبكي، ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على أوتوستراد الضبية: محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه، ولكنها فشلت - النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً - استقدمت آلية الضخ لفتحه، ولكنها عجزت - العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!.. سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث".

المضحك-المبكي،ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على اوتوستراد الضبية:

-محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه،ولكنها فشلت!

-النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً !

-استقدمت آلية الضخ لفتحه،ولكنها عجزت!

-العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!

سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث! pic.twitter.com/rGGsGaEQBE — Ali Hamie | علي حمية (@alihamie_lb) September 27, 2023 Advertisement