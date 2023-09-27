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لبنان

وزيرٌ ينشرُ صوراً لـ"مجرور" ويُعلّق: "أيُعقل ما يحدث"!

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:39
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كتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر منصة "إكس ": "المضحك - المبكي، ما ترويه الصور من مصب مياه رئيسي على أوتوستراد الضبية: محاولات متكررة لفتحه بإخراج النفايات منه، ولكنها فشلت - النفايات وكأنها مرصوفة في داخله رصفاً - استقدمت آلية الضخ لفتحه، ولكنها عجزت - العمّال دخلوا فيه لاستخراجها يدوياً!.. سنواصل العمل .. ولكن ايعقل ما يحدث".
 
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