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لبنان

تفاصيل إجتماع سعودي - فرنسي بشأن لبنان.. هذا ما جرى خلاله

Lebanon 24
27-09-2023 | 11:54
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أعلنت وزارة الخارجية السعودية أنّ "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان استقبل، اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان".

ولفتت الوزارة إلى أنّه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة وفرنسا، وسبل تكثيف التنسيق المشترك في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر تطورات الملف اللبناني، والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها".
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وأشارت إلى أنّ الاجتماع عقد في حضور، المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار بن سليمان العلولا، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري.
 
 
 
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