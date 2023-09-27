جريمة مروّعة.. رجلٌ يذبحُ زوجته اللبنانية وإبنتها في النرويج!

أقدم شخصٌ يُدعى "ع.ع."، اليوم الأربعاء، على ذبح زوجته اللبنانية إيمان حجّار وإبنتها مريم داخل منزلهم في النرويج، وذلك بسبب خلافات عائلية.

وقالت معلومات "لبنان24" إنَّ الضحيتين هما من منطقة باب الرّمل - طرابلس، وقد دُفنتا في النرويج.