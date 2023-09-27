جنبلاط يتعرّض لهجوم من "القوات".. هذه رسالتها له

دعا رئيس جهاز الإعلام والتواصل في "القوات اللبنانية" شارل جبور الرئيس السّابق للحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط قول الحقيقة كما هي بشأن الإنتخابات الرئاسية.

وفي حديثٍ عبر قناة الـ"MTV"، قال جبور: "نحنُ ذهبنا مع جنبلاط إلى الخيار الثالث عندما سرنا بترشيح الوزير السابق جهاد أزعور للرئاسة ومن عطّل مبادرة جنبلاط هو حزب الله ونحنُ نسهل كثيراً".

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بدوره، قال عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريحٍ عبر الـ"MTV" إنَّ "جنبلاط صادقٌ وصريح لكنه قال أيضاً إن مَن يتمسك بمرشح واحد يعطل الاستحقاق".

وأكمل: "لنتفق لبنانياً على الرئيس بدلاً من أن يمليه الخارج علينا من خلال حوار يقتصر على شخص الرئيس المؤمن بالطائف والاصلاح".



