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لبنان

3 أحداث تشهدها طرابلس اليوم.. ما الذي جرى؟

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:38
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وقع إشكالٌ كبير في مدينة الميناء - طرابلس أسفر عن سقوط جريحين، وذلك بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الشمال.

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وأشارت المعلومات إلى أنَّ الإشكال تخلله إطلاق نار وإستخدام لآلات حادة، كما أدى أيضاً إلى تكسير واجهة أحد المتاجر. 

على صعيدٍ آخر، سُجّلت مطاردة في محلة الزّاهرية - طرابلس تخللها إطلاق نارٍ لم يُسفر عن وقوع إصابات.

وأشارت المصادر إلى أنّ مُطلق النار هو المدعو "خ.ح." فيما الشخص المُستهدف هو "و.ح.".

وفي البداوي، أفيد عن سقوط طفلة من الطابق الأول في مُخيّم البداوي، وتمّ نقلها إلى مستشفى طرابلس الحكوميّ للعلاج. 

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