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لبنان

نداءٌ إلى أوروبا.. وزيرٌ في "جزيرة" يُطالب بمساعدة لبنان مالياً

Lebanon 24
27-09-2023 | 14:42
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قال وزير الداخلية القبرصي كونستانتينوس يوانو، اليوم الأربعاء، إن بلاده، العضو في الاتحاد الأوروبي، ترغب في أن تقدم بروكسل مساعدات مالية وفنية للبنان لمساعدته في التعامل مع تدفق اللاجئين السوريين ومنعهم من الوصول إلى الجزيرة الواقعة في شرق البحر المتوسط.
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وفي حديثٍ عبر الإذاعة القبرصية الرسمية، قال يوانو إنّ "نيقوسيا عرضت التبرع بزوارق سريعة وإجراء دوريات مشتركة مع لبنان بعد أن أشار الوافدون الجدد عن طريق البحر إلى أن طرق التهريب تحولت بعيداً من تركيا واتجهت إلى الساحل اللبناني".

وأضاف: "تشير التقديرات إلى أن هناك حوالى 2.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، لذلك يمكنك أن تتخيل حجم المشكلة التي يواجهها لبنان نفسه، الذي يتراوح عدد سكانه ما بين 5 إلى 6 ملايين نسمة ولا يتلقى حتى مساعدات فنية أو مالية من الاتحاد الأوروبي".

وختم: "هذا شيء نسعى إليه".

 
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