Advertisement

لبنان

خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!

Lebanon 24
27-09-2023 | 15:04
A-
A+
Doc-P-1111558-638314494300455533.PNG
Doc-P-1111558-638314494300455533.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صحيحٌ أنّ قيمتها الماليّة تدهورت مع إرتفاع سعر الدولار، إلا أنّ مصرف لبنان يُبقيها موجودة في السوق ولم يوقف التداول بها بتاتاً.. 
 
Advertisement
الحديثُ هنا يتمحورُ حول قطعة الـ500 ليرة النقديّة أو "500 ليرة الحجر"، كما يقول عنها اللبنانيون.. فما الذي يجب معرفته عن تلك العملة النقدية التي باتت نادرة نوعاً؟ 
 
1- تبلغ قيمة الـ500 ليرة حالياً 0.0055 دولاراً بعدما كانت تُساوي سابقاً 33 سنتاً قبل الأزمة الماليّة التي شهدها لبنان عام 2019
 
2- تمّ إصدار نُسخ من عملة الـ500 ليرة الحديدية في 8 سنوات هي: 2017-2012-2009-2006-2003-2000-1996-1995
 
3- تتألف هذه القطعة النقدية من النيكل المطلي بالفولاذ
 
4- سماكتها تصل إلى 2.05 م م
 
5- قُطرها: 24.5 م م
 
6- وزنها: 6 غرامات.
 
7- تُباع في سوق واقف في قطر بسعر يصلُ إلى 2.75 دولاراً. 
 
 
 
 

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2023-09-27
16:58 | 2023-09-27
16:50 | 2023-09-27
16:43 | 2023-09-27
15:35 | 2023-09-27
15:13 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24