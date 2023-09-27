خبرٌ عن عملة الـ500 ليرة لبنانيّة.. تفاصيل قد لا يعرفها البعض عنها!

صحيحٌ أنّ قيمتها الماليّة تدهورت مع إرتفاع سعر الدولار، إلا أنّ مصرف لبنان يُبقيها موجودة في السوق ولم يوقف التداول بها بتاتاً..

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الحديثُ هنا يتمحورُ حول قطعة الـ500 ليرة النقديّة أو "500 ليرة الحجر"، كما يقول عنها اللبنانيون.. فما الذي يجب معرفته عن تلك العملة النقدية التي باتت نادرة نوعاً؟

1- تبلغ قيمة الـ500 ليرة حالياً 0.0055 دولاراً بعدما كانت تُساوي سابقاً 33 سنتاً قبل الأزمة الماليّة التي شهدها لبنان عام 2019

2- تمّ إصدار نُسخ من عملة الـ500 ليرة الحديدية في 8 سنوات هي: 2017-2012-2009-2006-2003-2000-1996-1995

3- تتألف هذه القطعة النقدية من النيكل المطلي بالفولاذ

4- سماكتها تصل إلى 2.05 م م

5- قُطرها: 24.5 م م

6- وزنها: 6 غرامات.