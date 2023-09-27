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لبنان
ماذا جرى قبالة الناقورة؟ الجيش يكشف
Lebanon 24
27-09-2023
|
15:13
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أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 26 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 21.50 ولغاية الساعة 22.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 متراً.
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وبتاريخ 27 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 8.20 ولغاية الساعة 9.25، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 متراً. و
تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
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