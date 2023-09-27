Advertisement

لبنان

ماذا جرى قبالة الناقورة؟ الجيش يكشف

Lebanon 24
27-09-2023 | 15:13
A-
A+
Doc-P-1111560-638314498409808076.jpg
Doc-P-1111560-638314498409808076.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 26 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 21.50 ولغاية الساعة 22.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 متراً.
Advertisement
وبتاريخ 27 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 8.20 ولغاية الساعة 9.25، خرق زورق معادٍ مماثل البقعة البحرية المذكورة ولمسافة حوالى 481 متراً. وتتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:14 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:44 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:04 | 2023-09-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2023-09-27
16:58 | 2023-09-27
16:50 | 2023-09-27
16:43 | 2023-09-27
15:35 | 2023-09-27
15:04 | 2023-09-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24