ماذا جرى قبالة الناقورة؟ الجيش يكشف

أصدرت قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 26 /9 /2023 اعتباراً من الساعة 21.50 ولغاية الساعة 22.30، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 متراً.

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