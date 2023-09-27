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لبنان
نائب يُحذر من "قنبلة موقوتة" في لبنان!
Lebanon 24
27-09-2023
|
15:35
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حذّر عضو تكتل "لبنان القوي" النائب فريد البستاني من "خطر النزوح السوري"، واصفاً إياه بـ"أعظم تحد يواجه لبنان بكل أطيافه منذ التأسيس".
وفي منشورٍ له عبر منصّة "إكس"، قال البستاني إنّ "عدد النازحين في الشوف يزيد عن 3 أضعاف المقيمين اللبنانيين"، معتبراً هذا الأمر بمثابة "قنبلة موقوتة يقترب موعد إنفجارها".
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ورأى البستاني أن الحل يجب أن يكون على صعيد الدولة من خلال
منع دخول أعداد جديدة من النازحين وشرح خطورة الوضع للمجتمع الدولي بلغة واحدة وجازمة، والعمل مع من يجب العمل معه لإعادة النازحين الى سوريا.
كذلك، أكد البستاني ضرورة تضافر الجهود بين السلطة المركزية والبلديات للحد قدر المستطاع من تداعيات النزوح، وختم: "الحل الآن قبل فوات الوقت وإلا لا ندم ينفع".
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