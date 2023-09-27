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لبنان

مفاجأة من وهاب عن صواريخ "حزب الله".. ما أعلنهُ مهمّ جداً!

Lebanon 24
27-09-2023 | 16:43
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كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "حزب الله نفذ عملية تضليل كبيرة وأوصل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان وبات بإمكانه صنعها أيضاً"، وقال: "الحزب قادرٌ على جعل إسرائيل تتألم بشكلٍ كبير". 
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وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، رأى وهاب أنّ "إسرائيل تحاول معاقبة سوريا وتقود مؤامرة في السويداء"، وأضاف: "ليس كل المتظاهرين على إرتباط بكيان الإحتلال، وهناك من يعمل عبر الهاتف مقابل المال لتأجيج الأوضاع في السويداء وبعض الجهات العربية تدعم ذلك".

وتابع: "الغالبية الساحقة لأبناء السويداء مع وحدة سوريا، وكافة القيادات الدرزية لا تقبل بأن تكون الطائفة الدرزية متراساً لإسرائيل والنائب السابق وليد جنبلاط حريصٌ جداً في الموضوع العروبي".
 
 
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