مفاجأة من وهاب عن صواريخ "حزب الله".. ما أعلنهُ مهمّ جداً!

كشف رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهاب أنّ "حزب الله نفذ عملية تضليل كبيرة وأوصل الصواريخ الدقيقة إلى لبنان وبات بإمكانه صنعها أيضاً"، وقال: "الحزب قادرٌ على جعل إسرائيل تتألم بشكلٍ كبير".

Advertisement

وفي حديثٍ عبر قناة "الميادين"، اليوم الأربعاء، رأى وهاب أنّ "إسرائيل تحاول معاقبة سوريا وتقود مؤامرة في السويداء"، وأضاف: "ليس كل المتظاهرين على إرتباط بكيان الإحتلال، وهناك من يعمل عبر الهاتف مقابل المال لتأجيج الأوضاع في السويداء وبعض الجهات العربية تدعم ذلك".