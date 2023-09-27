حادثة في مطار بيروت.. هذا ما تم اكتشافه على طائرة بعد هبوطها!

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أعلنت المديرية العامة للطيران المدني في بيان أن "طائرة شحن تابعة لشركة DHL من طراز بوينغ 767 آتية من دولة البحرين وعلى متنها طاقم الطائرة، حطت بتاريخ الثامن عشر من شهر أيلول الحالي في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت، وطلب من المديرية العامة للطيران المدني الكشف عليها، فتبين وجود كسور جسيمة في هيكل الطائرة بعد هبوطها".ولفتت المديرية إلى أنّ "المعلومات الأولية للفريق الذي عاين الطائرة، أشارت إلى وجود خطأ بإجراءات الهبوط من قبل قائد الطائرة"، وختمت: "بناء على اقتراح المديرية العامة للطيران المدني، شكل وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور علي حمية لجنة خبراء وفق الانظمة والمعايير الدولية، وباشرت بالتحقيق بالحادث بمشاركة من الطيران المدني البحريني، لأن الطائرة مسجلة في دولة البحرين".