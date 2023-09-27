جرادي: منطق الحوار يبقى أرقى الوسائل لحلّ النزاعات

رأى النائب المستقل إلياس جرادي أن "الفرنسي لم يفشل في معالجة الشغور الرئاسي في لبنان، إنما المعنيّون بإنقاذ لبنان من سلسلة الانهيارات التي اجتاحت كيانه، هم الذين فشلوا في الاستجابة للنداء الوطني، وفي تحمل مسؤولياتهم بتطبيق الآلية الدستورية لانتخاب رئيس للبلاد، إما عبر التعطيل المباشر للجلسات، وإمّا عبر التهديد المسبق بتعطيلها، وذلك مرده الى تحكم سياسة "الأنا" والمصالح الخاصة والشخصية، بغالبية الفرقاء السياسيين على حساب مصالح الدولة ومستقبل لبنان واللبنانيين، ناهيك عن إضاعتهم فرصة الحوار للتلاقي على كلمة سواء تخرج الاستحقاق الرئاسي من النفق".

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ولفت جرادي في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية الى أن "النداء الأخير للمبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان بضرورة الذهاب الى مرشح ثالث، يعطي فسحة أمل جديدة بمقاربة وطنية واقعية لازمة الرئاسة، وذلك لكون معادلة ترشيح سليمان فرنجية في مواجهة التقاطع على ترشيح جهاد أزعور، سقطت أمام التعادل السلبي لموازين القوى داخل مجلس النواب، وأمام الاصطفافات النيابية اللاإنقاذية".

ورداً على سؤال أكد جرادي ان "منطق الحوار يبقى أرقى الوسائل وأعلى درجات الديمقراطية لحل النزاعات بين خصمين سياسيين". (الأنباء الكويتية)