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لبنان

بري يحب مبادرته والفرصة الأخيرة قطرية

Lebanon 24
27-09-2023 | 23:13
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كتبت سابين عويس في" النهار": أيقن رئيس مجلس النواب نبيه بري انه لم يعد هناك مكان للمناورات لاجتراح تسويات داخلية، يكون ابطالها افرقاء المواجهة، فحسم خياره وخرج من سباق التسويات، معلناً تعليق مبادرته الحوارية، دافناً معها أي مسعى داخلي محتمل، بفعل غياب أي مبادرات او بدائل.
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واذا كان بري بسحبه مبادرته الحوارية من التداول، واعلانه أنه قد أدى قسطه للعلى، رامياً كرة التعطيل في ملعب قوى المعارضة، وبالأخص حزب "القوات اللبنانية"، فإن رئيس الحزب لم يتأخر في تلقف الرسالة، وليردّها الى صاحبها، عبر إعلانه امس ان القسط لم ينتهِ بعد، وان على بري فتح أبواب المجلس لجلسة انتخابية بدورات متتالية حتى انتخاب رئيس.
وفي انتظار بلورة نتائج مهمة الموفد الأمني القطري جاسم بن حمد، المحاطة بالكتمان، باستثناء ما ترغب الدوحة بالكشف عنه، كما حصل بالإعلان عن لقاء السفير القطري برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، نظراً الى ان مفتاح الانطلاق نحو مهمة تسويق المرشح الثالث لا بد ان تبدأ من حارة حريك على قاعدة ان لا رئيس لـ"حزب الله"، وانما لا رئيس من دونه، فإن الملف اللبناني دخل مرحلة مراوحة جديدة حتى بلورة الوساطة القطرية. على ان هذه المرحلة ستشهد حركة عرض وطلب كثيف ستتسابق فيها القوى السياسية في تقديم افضل عروضاتها امام المستثمر الجديد في الورقة اللبنانية.
 عليه، ورغم تردد الكلام عن عودة محتملة للمبعوث الفرنسي، لم تعد مؤكدة، واذا حصلت ستكون زيارة وداعية لا اكثر بعدما سلّم أوراق اعتماده للموفد القطري، فإن الملف بات في عهدة التفاهمات الخارجية، وما يمكن ان تفضي اليه من حل يجب ألا يتأخر كثيراً، مع دخول البلاد مرحلة الخطر الشديد امنياً واقتصادياً ومالياً.
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