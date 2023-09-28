انتشار للجيش في أبي سمرا.. هذا ما سيجري اليوم

ينفذ الجيش انتشارا واسعا في منطقة ابي سمراء في طرابلس، تزامناً مع زيارة مرتقبة لقائد الجيش العماد جوزيف عون الى منطقة ابي سمراء في طرابلس عند الساعة 11:00 من قبل ظهر اليوم للمشاركة بإفتتاح مركز لتأهيل مدمني المخدرات، بحسب ما أفادت معلومات لمندوبة "لبنان 24".

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