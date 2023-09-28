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لبنان

مطاردة واطلاق نار في طرابلس

Lebanon 24
28-09-2023 | 00:25
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سجل اشكال ومطاردة بين شخصين عند دوار ابو علي في طرابلس تخلله اطلاق نار متبادل ببن الطرفين دون تسجيل اصابات ومن دون معرفة الاسباب.
وأشارت المعلومات لمندوبة "لبنان 24" الى ان مطلقي النار فروا الى جهة مجهولة.
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