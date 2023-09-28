مطاردة واطلاق نار في طرابلس

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سجل اشكال ومطاردة بين شخصين عند دوار ابو علي في طرابلس تخلله اطلاق نار متبادل ببن الطرفين دون تسجيل اصابات ومن دون معرفة الاسباب.وأشارت المعلومات لمندوبة "لبنان 24" الى ان مطلقي النار فروا الى جهة مجهولة.