الدخان الاسود يغطي سماء طرابلس.. هذا ما جرى

شب حريق نفايات مكدسة في المنطقة الواقعة بين جبل محسن ومنطقة المنكوبين طرابلس.



وقد غطت سحب الدخان الاسود سماء المنطقة وعملت فرق الاطفاء في الدفاع المدني على اخماد النيران، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

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