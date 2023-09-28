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لبنان

في الشمال دخلوا بطريقة غير شرعية.. والجيش كان بالمرصاد

Lebanon 24
28-09-2023 | 00:45
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طارد الجيش ليل أمس فاناً كان يقل عدد من السوريين دخلوا من المعابر غير الشرعية عند الحدود الشمالية في خراج بلدة ام القرى الشمالية.
وبحسب معلومات مندوبة "لبنان 24" فقد تخلل المطاردة إطلاق نار أصيب على أثره سائق الفان حاتم محمد الصالح إصابة خطيرة في رأسه، الا انه ما لبث ان فارق الحياة.
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