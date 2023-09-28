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لبنان

بعد دانيال.. إعصار "إلياس" يضرب اليونان وسينحرف نحو لبنان في هذا الموعد

Lebanon 24
28-09-2023 | 00:45
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أشار الأب يلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المُناخ إلى انه بعد كارثة إعصار دانيال الذي أغرق اليونان ودمّر ليبيا، يضرب اليوم منخفض Elias اليونان بالسيول والفيضانات، ويدخل ذروته ليل الخميس ويوم الجمعة ويهدد بغرق المنازل وجرف السيارات وانهيار الطرقات.
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وبحسب خنيصر، من المنتظر ان ينحرف Elias نحو سوريا ولبنان وقبرص بعد ظهر يوم الاحد المقبل.

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